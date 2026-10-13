Еврокомиссар: страны-кандидаты присоединятся к Центру демократической устойчивости ЕС

Страны-кандидаты на вступление в Европейский Союз будут вовлечены в работу Европейского центра демократической устойчивости ещё до получения членства в ЕС.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник, 13 октября, перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге.

Кос назвала вовлечение стран-кандидатов в работу Центра демократической устойчивости примером усиленной постепенной интеграции – интеграции в отдельные политики и структуры Евросоюза еще до вступления.

"То, что мы сделаем сегодня, – и я очень этому рада – является одним из примеров замечательной усиленной постепенной интеграции, а именно: мы привлечем кандидатов к участию в Европейском центре демократической устойчивости", – заявила она.

Еврокомиссар пояснила, что государства ЕС и страны-кандидаты сталкиваются с одинаковыми проблемами в сфере гибридных угроз и дезинформации.

"Если мы будем работать вместе еще до вступления, на мой взгляд, мы сможем достаточно хорошо справиться с вызовами", – сказала Кос.

По ее словам, такое сотрудничество еще до вступления позволит странам-кандидатам уже сейчас вносить вклад в безопасность Европейского Союза.

Европейский центр демократической устойчивости создан для координации работы институтов ЕС и государств-участников в противодействии угрозам демократии, в частности иностранным информационным манипуляциям, вмешательству и дезинформации.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар Марта Кос также назвала три ключевых направления подготовки ЕС к расширению.

Напомним, 6 октября Еврокомиссия приняла пакет предложений о внесении изменений в политику перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.

Подробности о предложениях Еврокомиссии – в статье Сергея Сидоренко: Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.