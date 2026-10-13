Глава МИД Эстонии: вступление Украины в НАТО и ЕС способно остановить то, что началось в 2008 году

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что Запад нуждается в Украине как в крупнейшей военной силе, и прием Украины в НАТО способен остановить спираль войны, которая начала закручиваться в 2008 году с российского нападения на Грузию.

Об этом он заявил на Варшавском форуме по безопасности, передает "Европейская правда".

В ходе своего выступления министр призвал создать безопасную Европу и, по его словам, этим следует заняться уже сейчас.

"Нам нужно предоставить или создать гарантии безопасности для Украины. Но с точки зрения нашего региона мы нуждаемся в гарантиях безопасности со стороны Украины. Потому что Украина сейчас является крупнейшей военной силой, которая действительно борется и обладает политической волей защищать свою свободу", – сказал Тсахкна.

В то же время, по словам министра, на Западе такая политическая воля пока отсутствует.

"Меня беспокоит то, что мы не готовы к миру. Я не говорю об Украине, речь о том, что мы не готовы приложить усилия, чтобы обеспечить эту свободу в будущем в Европе", – отметил он.

"И поэтому прием Украины в НАТО, в ЕС способен остановить то, что началось еще в 2008 году, когда Путин напал на Грузию", – добавил Тсахкна.

По его словам, западные страны должны быть готовы защитить "красную линию" с севера на юг, и "чтобы Украина находилась по эту сторону линии, чтобы больше не было серых зон или нейтральных зон между Россией и НАТО".

Министр также призвал перестать рассматривать войну в Украине как военный фильм в надежде, что она закончится и начнется комедия. "Но это не фильм, это реальность", – подчеркнул он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне предупредил о попытках возложить на Украину ответственность за войну.

Также Туск в очередной раз повторил своё убеждение, что Россия не остановится на Украине, и заявил о подготовке к различным сценариям.