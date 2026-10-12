Туск про можливий напад РФ на НАТО: готуємось до різних сценаріїв

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вкотре повторив переконання, що Росія не зупиниться на Україні, і заявив про підготовку до різних сценаріїв.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, передає "Європейська правда.

Туск наголосив, що кожен, хто хоче послабити Україну у її обороні проти російської агресії, однозначно діє проти власного народу та його безпеки.

"Росія прагне домінувати над Україною, і ми знаємо, що вона не зупиниться на цьому", – попередив він.

Туск також звинуватив Кремль у тому, що той "прагне зруйнувати існуючу архітектуру безпеки в Європі, аби російське панування повернулося до стану, що існував до 1989 року".

Під час своєї промови прем’єр-міністр Туск згадав про зустріч із Головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та головою Європейського командування Збройних сил США генералом Алексусом Гринкевичем.

"Ми тут, у Польщі, готуємося до різних сценаріїв, вкладаємо значні кошти у власну оборону", – запевнив він. При цьому він додав, що те, що він почув від генерала, "наповнює його оптимізмом".

"Сьогодні, у ці складні часи, важко бути оптимістом, але мене надихає рішучість і рівень готовності до різних сценаріїв. І в цій розмові я мав співрозмовника, який також не має жодних ілюзій щодо намірів Росії стосовно України, а також стосовно Європи та всього західного світу", – сказав прем'єр.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".

29 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.