Президентка Болгарії: ескалація війни перетворює Чорне море на військову зону

Президентка Болгарії Іліяна Йотова засудила чергові атаки на торговельні судна в Чорному морі та назвала їх грубим порушенням міжнародного гуманітарного та морського права.

Заяву Йотової наводить Nova, повідомляє "Європейська правда".

За словами президентки Болгарії, свобода судноплавства та безпека ланцюгів постачання перебувають під серйозною загрозою, що створює значний ризик для країни.

"Ескалація війни (Росії проти України. – Ред.) призвела до зростання кількості інцидентів поблизу болгарських берегів і перетворює Чорне море на військову зону", – заявила Йотова, наголосивши на грубому порушенні міжнародного гуманітарного і морського права.

Вона зазначила, що ситуація, яка склалася, вимагає від Болгарії, спільно з її союзниками та партнерами, докласти всіх зусиль для швидкого розслідування інцидентів та деескалації конфлікту дипломатичним шляхом.

Також, додала Йотова, необхідно терміново втілити в життя рекомендації Консультативної ради з питань національної безпеки, засідання якої відбулося 7 жовтня.

Прем’єр-міністр Румен Радев 13 жовтня вранці повідомив про черговий напад дронів на два судна поблизу болгарського узбережжя. Одне судно затонуло, 11 моряків зникли безвісти.

Радев скликав екстрене засідання Ради безпеки при Раді міністрів та викликав на розмову посла Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок нічного нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.