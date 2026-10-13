Президент Болгарии: эскалация войны превращает Чёрное море в военную зону

Президент Болгарии Илияна Йотова осудила очередные нападения на торговые суда в Чёрном море и назвала их грубым нарушением международного гуманитарного и морского права.

Заявление Йотовой приводит Nova, сообщает "Европейская правда".

По словам президента Болгарии, свобода судоходства и безопасность цепочки поставок находятся под серьёзной угрозой, что создаёт значительный риск для страны.

"Эскалация войны (России против Украины. – Ред.) привела к росту числа инцидентов вблизи болгарских берегов и превращает Черное море в военную зону", – заявила Йотова, подчеркнув грубое нарушение международного гуманитарного и морского права.

Она отметила, что сложившаяся ситуация требует от Болгарии, совместно с её союзниками и партнёрами, приложить все усилия для скорейшего расследования инцидентов и деэскалации конфликта дипломатическим путём.

Кроме того, добавила Йотова, необходимо срочно воплотить в жизнь рекомендации Консультативного совета по вопросам национальной безопасности, заседание которого состоялось 7 октября.

Премьер-министр Румен Радев 13 октября утром сообщил об очередном нападении дронов на два судна вблизи болгарского побережья. Одно судно затонуло, 11 моряков пропали без вести.

Радев созвал экстренное заседание Совета безопасности при Совете министров и вызвал на беседу посла России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате ночного нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.