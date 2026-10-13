Біля берегів Болгарії врятували 5 моряків з потопленого дронами судна, 11 – зникли безвісти

П’ять моряків з корабля, що затонув поблизу болгарського Крапеця в результаті атаки дронів, врятовано.

Про це повідомив губернатор Варненської області Руслан Томов, який перебуває на зв’язку з координаторами рятувальних операцій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Nova.

Судно затонуло за 17 миль від болгарського узбережжя внаслідок атаки безпілотника.

Чотирьох членів екіпажу підібрало одне судно, а п’ятого моряка – інше судно, що перебувало в цьому районі. Одинадцять осіб, які перебували на борту, досі вважаються зниклими безвісти.

Прем’єр-міністр Румен Радев у вівторок вранці повідомив про черговий напад на судна поблизу болгарського узбережжя. Він скликав екстрене засідання Ради безпеки при Раді міністрів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нові атаки дронів біля берегів Болгарії, внаслідок яких одне судно затонуло.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок останнього нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.