Один загиблий, двоє арештованих: біля берегів Португалії вилучили 3,7 тонн кокаїну

Португальські правоохоронні органи вилучили 3,7 тонни кокаїну біля узбережжя Фару в регіоні Алгарве в результаті міжнародної операції проти наркоторгівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

У своїй заяві Судова поліція (PJ) повідомила, що вилучення стало результатом "розслідування, яке призвело до ліквідації злочинного угруповання, що займалося ввезенням великих партій наркотиків на європейський континент за допомогою швидкісних суден".

Наркотики знаходилися на борту одного з таких суден, яке було виявлено та перехоплено приблизно за 80 морських миль на південь від Фару.

Слідчі також вилучили різні предмети, що використовувалися для навігації та транспортування вантажу.

Керівник PJ у Лісабоні Жоао Олівейра охарактеризував цю групу як "ще одну міжнародну злочинну організацію", метою якої було ввезення великих партій кокаїну до Європи.

Вилучення відбулося після кількох місяців розслідування діяльності цієї мережі.

За словами Олівейри, про судно, яке "вже перебувало в полі нашого зору як підозріле", було повідомлено владі. Співробітники наблизилися до нього у відкритому морі, де затримали екіпаж із трьох підозрюваних.

Екіпаж проігнорував накази поліції, і під час переслідування сталося зіткнення. Один підозрюваний отримав серйозні травми і згодом помер.

Раніше у Румунії оголосили про викриття організованої злочинної групи, що у співпраці з албанськими наркоторговцями займалася транспортуванням великих обсягів наркотиків з Іспанії до інших європейських держав.

Про викриття подібної мережі заявили і в Іспанії.

У Греції викрили спробу контрабанди канабісу на 2 млн євро у вантажівці, що прямувала з Італії.