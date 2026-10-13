Один погибший, двое арестованных: у берегов Португалии изъяли 3,7 тонны кокаина

Португальские правоохранительные органы изъяли 3,7 тонны кокаина у побережья Фару в регионе Алгарве в результате международной операции по борьбе с наркоторговлей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

В своём заявлении Судебная полиция (PJ) сообщила, что изъятие стало результатом "расследования, которое привело к ликвидации преступной группировки, занимавшейся ввозом крупных партий наркотиков на европейский континент с помощью скоростных судов".

Наркотики находились на борту одного из таких судов, которое было обнаружено и перехвачено примерно в 80 морских милях к югу от Фару.

Следователи также изъяли различные предметы, использовавшиеся для навигации и транспортировки груза.

Руководитель PJ в Лиссабоне Жоао Оливейра охарактеризовал эту группу как "еще одну международную преступную организацию", целью которой был ввоз крупных партий кокаина в Европу.

Изъятие произошло после нескольких месяцев расследования деятельности этой сети.

По словам Оливейры, о судне, которое "уже находилось в поле нашего зрения как подозрительное", было сообщено властям. Сотрудники приблизились к нему в открытом море, где задержали экипаж из трёх подозреваемых.

Экипаж проигнорировал приказы полиции, и во время преследования произошло столкновение. Один подозреваемый получил серьезные травмы и впоследствии скончался.

Ранее в Румынии объявили о разоблачении организованной преступной группы, которая в сотрудничестве с албанскими наркоторговцами занималась транспортировкой крупных партий наркотиков из Испании в другие европейские страны.

О разоблачении подобной сети заявили и в Испании.

В Греции раскрыли попытку контрабанды каннабиса на 2 млн евро в грузовике, следовавшем из Италии.