Один погибший, двое арестованных: у берегов Португалии изъяли 3,7 тонны кокаина
Португальские правоохранительные органы изъяли 3,7 тонны кокаина у побережья Фару в регионе Алгарве в результате международной операции по борьбе с наркоторговлей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.
В своём заявлении Судебная полиция (PJ) сообщила, что изъятие стало результатом "расследования, которое привело к ликвидации преступной группировки, занимавшейся ввозом крупных партий наркотиков на европейский континент с помощью скоростных судов".
Наркотики находились на борту одного из таких судов, которое было обнаружено и перехвачено примерно в 80 морских милях к югу от Фару.
Следователи также изъяли различные предметы, использовавшиеся для навигации и транспортировки груза.
Руководитель PJ в Лиссабоне Жоао Оливейра охарактеризовал эту группу как "еще одну международную преступную организацию", целью которой был ввоз крупных партий кокаина в Европу.
Изъятие произошло после нескольких месяцев расследования деятельности этой сети.
По словам Оливейры, о судне, которое "уже находилось в поле нашего зрения как подозрительное", было сообщено властям. Сотрудники приблизились к нему в открытом море, где задержали экипаж из трёх подозреваемых.
Экипаж проигнорировал приказы полиции, и во время преследования произошло столкновение. Один подозреваемый получил серьезные травмы и впоследствии скончался.
Ранее в Румынии объявили о разоблачении организованной преступной группы, которая в сотрудничестве с албанскими наркоторговцами занималась транспортировкой крупных партий наркотиков из Испании в другие европейские страны.
О разоблачении подобной сети заявили и в Испании.
В Греции раскрыли попытку контрабанды каннабиса на 2 млн евро в грузовике, следовавшем из Италии.