Глава MI5 підтвердив спроби РФ втрутитися у Brexit, але засумнівався в ефективності

Голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум заявив, що Росія справді намагалася втрутитися у референдум щодо Brexit, втім, наголосив: існує велика різниця між "тим, що, можливо, намагалися зробити, і тим, що насправді сталося".

Про це він сказав у своїй щорічній промові щодо широкого спектру загроз для Британії у вівторок, 13 жовтня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами Маккаллума, РФ намагалася втрутитися в референдум щодо Brexit 2016 року за допомогою антиєвропейських матеріалів у ЗМІ RT та "Спутник", а також через трольські акаунти в соціальних мережах.

Водночас він наголосив, що існує велика різниця між "тим, що, можливо, намагалися зробити, і тим, що насправді сталося".

Також глава MI5 звернув увагу на відсутність доказів, які б свідчили про те, що результат голосування за Brexit був змінений внаслідок цих зусиль, які, як загалом вважається, були незначними.

Також він вважає, що подальше обговорення цього питання було б на користь Росії.

"Саме від нас залежить, наскільки ми дозволимо нашим супротивникам роз’єднати нас. Мене трохи турбує, що якщо ми всі продовжимо цю дискусію ще кілька днів, російські тролі, які, здавалося б, не робили нічого особливого протягом багатьох років, будуть у захваті від того, що знову опиняться на перших шпальтах газет, попри те, що їхні дії протягом усього цього часу не справляли особливого враження", – додав Маккаллум.

Нагадаємо, раніше британський прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що Росія втрутилася у референдум щодо Brexit і попередив, що подібні дії відбуваються у Франції та Німеччині.

Це перший випадок, коли прем’єр Британії заявив, що Росія намагалася вплинути на референдум щодо Brexit 2016 року, хоча вже давно лунають попередження про спроби Кремля впливати на політику Лондона.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

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