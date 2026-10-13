Глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум заявил, что Россия действительно пыталась вмешаться в референдум по Brexit, однако подчеркнул: существует большая разница между "тем, что, возможно, пытались сделать, и тем, что на самом деле произошло".

Об этом он сказал в своей ежегодной речи, посвященной широкому спектру угроз для Великобритании, во вторник, 13 октября, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам Маккаллума, РФ пыталась вмешаться в референдум по Brexit 2016 года с помощью антиевропейских материалов в СМИ RT и "Спутник", а также через тролльские аккаунты в социальных сетях.

В то же время он подчеркнул, что существует большая разница между "тем, что, возможно, пытались сделать, и тем, что на самом деле произошло".

Также глава MI5 обратил внимание на отсутствие доказательств, свидетельствующих о том, что результат голосования по Brexit был изменен в результате этих усилий, которые, как общепринято считать, были незначительными.

Кроме того, он считает, что дальнейшее обсуждение этого вопроса сыграло бы на руку России.

"Именно от нас зависит, насколько мы позволим нашим противникам разъединить нас. Меня немного беспокоит, что если мы все продолжим эту дискуссию ещё несколько дней, российские тролли, которые, казалось бы, не делали ничего особенного на протяжении многих лет, будут в восторге от того, что снова окажутся на первых страницах газет, несмотря на то, что их действия всё это время не производили особого впечатления", – добавил Маккаллум.

Напомним, ранее британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что Россия вмешалась в референдум по Brexit, и предупредил, что подобные действия происходят во Франции и Германии.

Это первый случай, когда премьер Великобритании заявил, что Россия пыталась повлиять на референдум по Brexit в 2016 году, хотя уже давно звучат предупреждения о попытках Кремля влиять на политику Лондона.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

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