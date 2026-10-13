Екскандидата у президенти Румунії Джорджеску переведуть під домашній арешт на 30 днів

У вівторок, 13 жовтня, румунський суд ухвалив рішення про те, що екскандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску переведуть під домашній арешт ‌на 30 днів на час проведення кримінального розслідування щодо підозри у шахрайстві.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Раніше Джорджеску оскаржував рішення суду від кінця вересня про попереднє утримання його під вартою на час розслідування, і 13 жовтня суд постановив, що його можна перевести під домашній арешт.

Зазначається, що це рішення можна оскаржити.

Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена звинувачують у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками.

Вранці 21 вересня стало відомо, що прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму проводять обшуки в будинку Джорджеску в місті Могошоая, повіт Ілфов.

Зазначимо, що Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.

У квітні суд у Бухаресті скасував захід судового контролю, застосований до Джорджеску у справі про його підтримку діячів та ідей, пов'язаних із міжвоєнним фашистським рухом Румунії.