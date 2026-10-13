Бывшего кандидата в президенты Румынии Джорджеску переведут под домашний арест на 30 дней

Во вторник, 13 октября, румынский суд принял решение о том, что бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску поместят под домашний арест на 30 дней на время проведения уголовного расследования по подозрению в мошенничестве.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Ранее Джорджеску обжаловал решение суда от конца сентября о предварительном заключении его под стражу на время расследования, и 13 октября суд постановил, что его можно перевести под домашний арест.

Отмечается, что это решение можно обжаловать.

Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями.

Утром 21 сентября стало известно, что прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма проводят обыски в доме Джорджеску в городе Могошоая, уезд Илфов.

Отметим, что Джорджеску уже находится под следствием по другим серьезным преступлениям, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

В апреле суд в Бухаресте отменил меру судебного контроля, примененную к Джорджеску по делу о его поддержке деятелей и идей, связанных с межвоенным фашистским движением Румынии.