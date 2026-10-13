Ченцов обіцяє доопрацювати закон про "фінансовий безвіз" та переконати депутатів

Законодавство, необхідне для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA, Single Euro Payment Area) має бути ухвалене із урахуванням занепокоєнь, які лунають у Верховній раді.

Про це заявив віцепрем'єр Всеволод Ченцов після відкриття кластерів у вступних переговорах, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи реформи, які має провести Україна, він окремо зупинився на потребі ухвалити законодавство, необхідне для приєднання до SEPA. "Це дуже важливе законодавство, яке стосується тих кластерів, які ми сьогодні відкрили. Також SEPA – це про пришвидшення і здешевлення переказів між Україною і ЄС", -додав він.

Віцепрем’єр підкреслив, що знає про заперечення, які лунають від парламентарів.

"Нам потрібно детально розглянути це питання та знайти відповіді на, ймовірно, обґрунтовані занепокоєння та запитання депутатів у парламенті", – сказав Ченцов.

За його словами, це проблемні сфери стосуються, зокрема, банківської таємниці та захисту персональних даних.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб якнайшвидше ухвалити цей закон", – додав віцепрем’єр.

Детально про цю реформу читайте у статті "Як Україна випускає легку можливість для зближення з ЄС"

Навесні повідомляли, що у разі, якщо Верховна Рада не ухвалить закони щодо SEPA та залізничного транспорту, Україна не отримає 3,3 млрд доларів.