У Папи Римського діагностували рак, але провели успішну операцію

У Папи Римського Лева XIV діагностували рак легені, але йому успішно провели операцію з видалення нижньої частки правої легені.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Vatican News, про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

У вівторок після обіду Папа Лев XIV, як і було заплановано, переніс операцію на грудній клітці в одній із лікарень Рима. Хірурги видалили нижню долю правої легені Папи.

Тканина, досліджена під час операції, підтвердила діагноз, який передбачався за результатами попередніх обстежень: аденокарцинома легені. Це один із підтипів раку легень.

Папа перебував в операційній приблизно три години, тоді як сама операція тривала близько 90 хвилин. Лікарі повідомили, що операція пройшла успішно і ускладнень не було. Згідно із заявою, Папа нормально прокинувся після операції і, після короткого періоду спостереження, повернувся до своєї палати.

Очікується, що в середу вранці пресслужба Святого Престолу надасть оновлену інформацію про те, як понтифік провів ніч, а також про результати обстежень, які вже надійшли.

Лев XIV у неділю сам оголосив світові новину про свою операцію, виступаючи з балкона на площі Святого Петра. Він розповів, що вузлик у його легені було виявлено під час нещодавніх медичних обстежень, і додав, що "лікарі вважають операцію доцільною".

Ватикан наголосив, що понтифік, якого загалом вважають здоровим, не мав жодних симптомів хвороби.

Нагадаємо, нещодавно Лев XIV відвідував Францію. Цей візит став першим офіційним державним візитом Папи Римського до країни за останні 18 років.

26 вересня у Парижі тисячі людей зібралися на Єлисейських полях напередодні відкритої меси з Папою Римським.