У Папы Римского диагностировали рак, но провели успешную операцию

У Папы Римского Льва XIV диагностировали рак легкого, но ему успешно провели операцию по удалению нижней доли правого легкого.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News, об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Во вторник после обеда Папа Лев XIV, как и было запланировано, перенес операцию на грудной клетке в одной из больниц Рима. Хирурги удалили нижнюю долю правого легкого Папы.

Ткань, исследованная во время операции, подтвердила диагноз, который предполагался по результатам предварительных обследований: аденокарцинома легкого. Это один из подтипов рака легких.

Папа находился в операционной примерно три часа, тогда как сама операция длилась около 90 минут. Врачи сообщили, что операция прошла успешно и осложнений не было. Согласно заявлению, Папа нормально проснулся после операции и, после короткого периода наблюдения, вернулся в свою палату.

Ожидается, что в среду утром пресс-служба Святого Престола предоставит обновленную информацию о том, как понтифик провел ночь, а также о результатах обследований, которые уже поступили.

Лев XIV в воскресенье сам объявил миру новость о своей операции, выступая с балкона на площади Святого Петра. Он рассказал, что узелок в его лёгком был обнаружен во время недавних медицинских обследований, и добавил, что "врачи считают операцию целесообразной".

Ватикан подчеркнул, что понтифик, которого в целом считают здоровым, не имел никаких симптомов болезни.

Напомним, недавно Лев XIV посещал Францию. Этот визит стал первым официальным государственным визитом Папы Римского в страну за последние 18 лет.

26 сентября в Париже тысячи людей собрались на Елисейских полях накануне открытой мессы с Папой Римским.