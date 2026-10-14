Майже половина поляків підтримують відновлення військового призову

48% опитаних поляків підтримують відновлення обов’язкового призову до війська, але молодь виступає здебільшого проти.

Такими є результати опитування Opinia24 для RMF FM, передає "Європейська правда".

Майже половина поляків (48%) підтримує ідею відновлення обов’язкової базової військової служби.

У цій групі думки розділилися щодо того, кого має стосуватися призов: 22% респондентів вказують, що обов’язок має поширюватися як на чоловіків, так і на жінок, тоді як 24% вважають, що призов має стосуватися виключно чоловіків.

З іншого боку, аж 38% опитаних не підтримують відновлення обов’язкової військової служби та виступають за збереження повністю професійної армії. 16% опитаних не мають сформованої думки з цього приводу і не можуть однозначно висловитися на користь жодної зі сторін.

Аналіз результатів опитування показує, що проти відновлення призову найчастіше виступають молоді люди віком 18–24 роки – аж 53 відсотки з них не підтримують цю ідею.

Обов’язкова основна військова служба, широко відома як "призов", була призупинена в Польщі у 2009 році. Відтоді польська армія складається виключно з професійних військовослужбовців та добровольців, які добровільно зголошуються до служби. В останні роки, у зв’язку зі зростаючою нестабільністю на міжнародній арені та посиленням напруженості в регіоні Центральної та Східної Європи, дедалі частіше лунають заклики до повернення до колишніх рішень.

Прихильники відновлення призову аргументують, що в умовах зростаючої військової загрози необхідно збільшити чисельність збройних сил та забезпечити належну військову підготовку широким верствам населення. Противники звертають увагу на мінливий характер сучасних армій, які дедалі частіше спираються на професіоналів та високоспеціалізовані підрозділи.

Опитування Opinia24 було проведено для RMF FM 5–7 жовтня на репрезентативній вибірці з 1001 жителя Польщі віком від 18 років. Застосовано змішаний метод (mixed-mode): телефонні інтерв’ю CATI та інтернет-опитування CAWI.

Як повідомлялося, у Німеччині дедалі більше людей відмовляються від військової служби: до кінця серпня вже було подано понад 12 тисяч відповідних заяв, що значно більше, ніж за весь попередній рік.

Нагадаємо, наприкінці вересня тисячі школярів вийшли на акції протесту у Німеччині проти можливого повернення обов’язкової військової служби та нових правил обов’язкового медичного огляду.