Почти половина поляков поддерживает возобновление воинского призыва

48 % опрошенных поляков поддерживают возобновление обязательного призыва в армию, однако молодежь в большинстве своем выступает против.

Таковы результаты опроса Opinia24 для RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Почти половина поляков (48%) поддерживает идею возобновления обязательной базовой военной службы.

В этой группе мнения разделились по поводу того, кого должен касаться призыв: 22% респондентов указывают, что обязанность должна распространяться как на мужчин, так и на женщин, тогда как 24% считают, что призыв должен касаться исключительно мужчин.

С другой стороны, целых 38% опрошенных не поддерживают восстановление обязательной военной службы и выступают за сохранение полностью профессиональной армии. 16% опрошенных не имеют сложившегося мнения по этому поводу и не могут однозначно высказаться в пользу какой-либо из сторон.

Анализ результатов опроса показывает, что против возобновления призыва чаще всего выступают молодые люди в возрасте 18–24 лет – целых 53 процента из них не поддерживают эту идею.

Обязательная основная военная служба, широко известная как "призыв", была приостановлена в Польше в 2009 году. С тех пор польская армия состоит исключительно из профессиональных военнослужащих и добровольцев, которые добровольно поступают на службу. В последние годы, в связи с растущей нестабильностью на международной арене и усилением напряженности в регионе Центральной и Восточной Европы, всё чаще раздаются призывы к возвращению к прежним решениям.

Сторонники возобновления призыва аргументируют это тем, что в условиях растущей военной угрозы необходимо увеличить численность вооружённых сил и обеспечить надлежащую военную подготовку широким слоям населения. Противники обращают внимание на изменчивый характер современных армий, которые всё чаще опираются на профессионалов и высокоспециализированные подразделения.

Опрос Opinia24 был проведен для RMF FM 5–7 октября на репрезентативной выборке из 1001 жителя Польши в возрасте от 18 лет. Применен смешанный метод (mixed-mode): телефонные интервью CATI и интернет-опрос CAWI.

Как сообщалось, в Германии все больше людей отказываются от военной службы: к концу августа уже было подано более 12 тысяч соответствующих заявлений, что значительно больше, чем за весь предыдущий год.

Напомним, в конце сентября тысячи школьников вышли на акции протеста в Германии против возможного возвращения обязательной военной службы и новых правил обязательного медицинского осмотра.