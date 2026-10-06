У Німеччині зросла кількість заяв про відмову від військової служби

У Німеччині дедалі більше людей відмовляються від військової служби: до кінця серпня вже було подано понад 12 тисяч відповідних заяв, що значно більше, ніж за весь попередній рік.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW.

З січня до кінця серпня цього року до Федерального відомства у справах сім’ї та громадянських завдань надійшло 12 102 заяви про відмову від військової служби. Таким чином, кількість заяв уже втричі перевищила показник за весь 2025 рік, коли відомство зареєструвало 3879 заяв.

Наскільки стрімкою є ця тенденція, показує порівняння з даними за перше півріччя: до кінця червня 2026 року aедеральне відомство повідомляло про надходження 5862 заяв. Отже, лише за два місяці їхня кількість подвоїлася.

Причинами такого зростання, ймовірно, є напружена безпекова ситуація та закон про нову систему військової служби, який набув чинності 1 січня. Його ключовим положенням є обов’язковий медичний огляд для молодих чоловіків, народжених у 2008 році та пізніше. Відповідно, усі громадяни Німеччини в рік досягнення повноліття отримуватимуть анкети для визначення їхньої придатності до служби.

Для чоловіків заповнення анкети є обов’язковим, тоді як для жінок та людей з іншою гендерною ідентичністю – добровільним. Водночас загального обов’язку проходити військову службу після цього поки немає. Чоловіки, яких потенційно може стосуватися військовий призов, мають право відмовитися від військової служби зі зброєю з міркувань совісті відповідно до частини 3 статті 4 конституції Німеччини.

Заяву про відмову від військової служби з міркувань совісті можуть подавати не лише чинні військовослужбовці та резервісти, а й цивільні особи, які раніше не проходили військової служби.

Водночас федеральне відомство повідомляє про серйозні проблеми з багатьма заявами. Наразі спостерігається "велика кількість неправильно направлених заяв, які надходять із вмістом, що не відповідає вимогам для визнання, і тому їх доводиться повертати без розгляду", заявила речниця відомства Funke Medien.

Нагадаємо, наприкінці вересня тисячі школярів у п’ятницю вийшли на акції протесту у Німеччині проти можливого повернення обов’язкової військової служби та нових правил обов’язкового медичного огляду.

Цього року Бундесвер уже досяг запланованої чисельності особового складу – щонайменше 186 тисяч військовослужбовців.

Багато з добровольців, які зголосилися до нової військової служби у німецькій армії, фізично не відповідають вимогам.