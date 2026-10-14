Посол України: плани Саксонії-Ангальт щодо санкцій проти РФ допомагають вбивці

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв з подивом відреагував на план партії "Альтернатива для Німеччини" та Альянсу за соціальну справедливість, раніше відомого як Альянс Сари Вагенкнехт (BSW), у парламенті землі Саксонія-Ангальт щодо ініціювання парламентської резолюції про припинення допомоги Україні і санкцій проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Спільна пропозиція цих двох фракцій, обговорення якої заплановано на середу, є "вершиною абсурду", заявив Макеєв медіагрупі Funke.

"Вони забирають зброю у тих, хто захищається, – і тим самим допомагають вбивці", – попередив посол.

Партії "Альтернатива для Німеччини" та Альянс за соціальну справедливість мають намір спільно винести на розгляд спеціального засідання парламенту землі Саксонія-Ангальт ініціативу щодо негайного припинення німецької допомоги Україні.

Згідно з їхньою пропозицією, уряд землі повинен використати всі наявні засоби у Бундесраті (Федеральній раді) для того, щоб домогтися зміни курсу німецької політики щодо України: усі поставки зброї мають бути призупинені, а Україна більше не повинна отримувати жодної фінансової допомоги, окрім гуманітарної. Крім того, економічні санкції проти Росії мають бути скасовані.

Голова фракції BSW Томас Шульце заявив інформаційному агентству dpa, що перед виборами було обіцяно внести пропозицію щодо миру: "Зараз ми виконуємо цю передвиборчу обіцянку. Магдебург надсилає Берліну сигнал про мирну політику".