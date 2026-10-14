Посол Украины: планы Саксонии-Анхальт по введению санкций против РФ помогают убийце

Посол Украины в Германии Алексей Макеев с удивлением отреагировал на план партии "Альтернатива для Германии" и Альянса за социальную справедливость, ранее известного как Альянс Сары Вагенкнехт (BSW), в парламенте земли Саксония-Ангальт об инициировании парламентской резолюции о прекращении помощи Украине и санкций против РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Совместное предложение этих двух фракций, обсуждение которого запланировано на среду, является "вершиной абсурда", заявил Макеев медиагруппе Funke.

"Они отбирают оружие у тех, кто защищается, – и тем самым помогают убийце", – предупредил посол.

Партии "Альтернатива для Германии" и "Альянс за социальную справедливость" намерены совместно вынести на рассмотрение специального заседания парламента земли Саксония-Анхальт инициативу о немедленном прекращении немецкой помощи Украине.

Согласно их предложению, правительство земли должно использовать все имеющиеся средства в Бундесрате (Федеральном совете) для того, чтобы добиться изменения курса немецкой политики в отношении Украины: все поставки оружия должны быть приостановлены, а Украина больше не должна получать никакой финансовой помощи, кроме гуманитарной. Кроме того, экономические санкции против России должны быть отменены.

Председатель фракции BSW Томас Шульце заявил информационному агентству dpa, что перед выборами было обещано внести предложение о мире: "Сейчас мы выполняем это предвыборное обещание. Магдебург посылает Берлину сигнал о мирной политике".