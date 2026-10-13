Британія визнала, що дизельна угода Трампа ускладнила відносини з союзниками України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд визнав, що рішення президента США Дональда Трампа про імпорт російського дизельного палива ускладнило дипломатичні відносини з союзниками України, зокрема з офіційним Лондоном.

Заяву Мілібенда наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що після заяви президента США Дональда Трампа у відносинах з Вашингтоном минули "дуже складні кілька днів".

Мілібенд та європейські союзники публічно висловили підтримку українському президенту Володимиру Зеленському після того, як Трамп натякнув, що Україні потрібен новий лідер, і заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін прагне мирної угоди більше, ніж Київ.

"У рамках дипломатії ми маємо визнати, що останні кілька днів були дуже складними", – сказав британський міністр.

За його словами, Зеленський продемонстрував "надзвичайні лідерські якості протягом останніх чотирьох з половиною років у найскладніших обставинах" з початку вторгнення РФ.

Мілібенд зазначив, що питання "енергетичного перемир’я", порушене Трампом, слід сприймати серйозно, "адже лише за останній тиждень ми стали свідками 200 російських атак на українську енергетичну інфраструктуру".

"Тож підтримаймо цю ідею повного енергетичного перемир’я і разом із президентом Трампом доможімося, щоб Путін дотримувався цього повного енергетичного перемир’я, адже саме це нам і потрібно. І президент Зеленський продемонстрував свою відкритість до цієї ідеї", – наголосив він.

Мілібенд також зазначив, що Європа має докласти більше зусиль, щоб протидіяти загрозі гібридної війни з боку Росії.

"Наша рішучість випробовується у питанні України, і наша рішучість випробовується російською гібридною війною", – сказав він.

У понеділок Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".