Трамп анонсировал крупную разведку нефти и газа на "нашей новой и замечательной Гренландии"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых.

Об этом он написал на своей платформе Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп отметил: "На нашей новой и замечательной Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых". При этом он не привел дополнительных подробностей.

Президент США добавил, что "есть эксперты, которые утверждают, что объемы легкодоступной нефти намного больше, чем почти на любой другой территории в мире".

Трамп также подчеркнул роль Гренландии в обороне Соединенных Штатов в Европе, отметив, что "любое будущее нападение" на США придется осуществлять через этот полуавтономный остров, "где наши силы обороны будут регулярно сбивать дроны, ракеты или любое другое оружие, которое еще даже не изобрели".

"Это даёт нам время, местоположение и обзорность, как нигде больше в мире!" – добавил Трамп.

Это заявление прозвучало спустя более четырёх недель после того, как США, Гренландия и Дания подписали новое соглашение о безопасности с целью усиления американского военного и оборонного присутствия на острове.

Это соглашение, предоставляющее США широкий доступ к воздушному пространству и территории острова, в значительной степени сосредоточено на использовании Гренландии в военных целях, но также упоминает добычу ресурсов и "сотрудничество в сфере полезных ископаемых" между двумя странами, не уточняя никаких деталей.

Этот план позволяет США расширить существующую космическую базу Питуффик – самый северный военный объект США, выполняющий функции системы раннего предупреждения о приближении ракет. Соглашение также предусматривает, что США могут создать дополнительные базы в местах, известных как Нарсарсуак и Местерсвиг. Любая из трех сторон может при необходимости предложить создание дополнительных "оборонных зон" при условии одобрения другими сторонами.

Соглашение, не имеющее срока действия, также запрещает странам, не входящим в НАТО, создавать базы на острове без согласия сторон.

Напомним, в январе американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности и что Дания не может быть надежным гарантом защиты острова. Это привело к напряженности в отношениях между США, Данией и европейскими странами.

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