Європарламент знову позбавив імунітету одіозного польського політика Брауна

Європейський парламент позбавив недоторканності депутата Європарламенту Гжегожа Брауна у справі із запереченням ним Голокосту.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за позбавлення Гжегожа Брауна імунітету у вівторок, 15 вересня.

Минулого тижня комітет з правових питань Європейського парламенту на закритому засіданні проголосував за зняття недоторканності з політика.

Голосування у вівторок у Європейському парламенті не означає, що депутата Європарламенту визнають винним, але воно дозволяє національним судовим органам провести розслідування або судовий розгляд.

Цього разу політика судять за те, що він, під час онлайн-дискусії 27 вересня 2025 року, за версією польської прокуратури, заперечував використання газових камер для масових убивств в Аушвіці-Біркенау та Майданеку.

Нагадаємо, у липні Браун та інші ультраправі активісти влаштували свою акцію, поряд із вшануванням 85 роковин масового вбивства єврейського населення у польському Єдвабному. Активісти, на чолі з Гжегожем Брауном, встановили хрест і меморіальну дошку неподалік, вкотре заперечуючи вину поляків за злочин.

У березні 2026 Європейський парламент вже проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.

До цього Європарламент двічі голосував за позбавлення Брауна імунітету – за знищення ханукальних свічок у Сеймі та порушення фізичної недоторканності гінекологині в Олесниці.

А недавно польська прокуратура розпочала провадження через нищення пам'ятника УПА одіозним політиком.