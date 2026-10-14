Німецькі військові вперше випробують системи IRIS-T на Криті

Збройні сили Німеччини проведуть перші бойові стрільби з системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM під час навчань на грецькому острові Крит.

Про це повідомляє dpa з посиланням на Бундесвер, інформує "Європейська правда".

Ця система, розроблена німецькою оборонною компанією Diehl Defence і вже використовувана в Україні, посилює здатність ВПС Німеччини уражати повітряні цілі на середніх відстанях, зазначила речниця Повітряних сил.

Ці навчання також стануть кроком на шляху до відновлення підрозділу протиповітряної оборони німецької армії, який було розформовано у 2012 році. Система Ozelot, призначена для захисту наземних військ від низьколітаючих літаків, дронів та крилатих ракет, буде передана з ВПС назад до армії.

Німецькі військові проходять навчання разом зі шведськими силами в рамках навчань "Spartan Arrow 2026", у яких також задіяна система протиповітряної оборони Patriot.

Основна фаза навчань розпочнеться в середу вранці. Очікується, що на них буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Німеччина прискорила зусилля з відновлення своїх можливостей у сфері протиповітряної оборони після того, як у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Її протиповітряна оборона організована у кілька рівнів, а різні системи призначені для ураження цілей на різних висотах.

Нагадаємо, у червні в Естонії на авіабазі "Емарі" на бойове чергування вступив перший комплекс ППО середньої дальності IRIS-T.

А нещодавно стало відомо, що Болгарія хоче закупити ще п'ять систем ППО IRIS-T.