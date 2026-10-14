Немецкие военные впервые испытают системы IRIS-T на Крите

Вооруженные силы Германии проведут первые боевые стрельбы из системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в ходе учений на греческом острове Крит.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на Бундесвер, передает "Европейская правда".

Эта система, разработанная немецкой оборонной компанией Diehl Defence и уже используемая в Украине, усиливает способность немецких ВВС поражать воздушные цели на средних расстояниях, отметила пресс-секретарь Воздушных сил.

Эти учения также станут шагом на пути к восстановлению подразделения противовоздушной обороны немецкой армии, которое было расформировано в 2012 году. Система Ozelot, предназначенная для защиты наземных войск от низколетящих самолетов, дронов и крылатых ракет, будет передана из ВВС обратно в армию.

Немецкие военные проходят обучение совместно со шведскими силами в рамках учений "Spartan Arrow 2026", в которых также задействована система противовоздушной обороны Patriot.

Основная фаза учений начнется в среду утром. Ожидается, что на них будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия ускорила усилия по восстановлению своих возможностей в сфере противовоздушной обороны после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Её противовоздушная оборона организована в несколько уровней, а различные системы предназначены для поражения целей на разных высотах.

Напомним, в июне на авиабазе "Эмари" в Эстонии вступил на боевое дежурство первый комплекс ПВО средней дальности IRIS-T.

А недавно стало известно, что Болгария хочет закупить ещё пять систем ПВО IRIS-T.