У Латвії українця судитимуть за спробу вбивства прикордонника

У Латвії передали до Латгальського районного суду кримінальну справу, у якій громадянин України звинувачується у замаху на вбивство посадової особи Державної прикордонної служби у складі організованої групи у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Замовник вбивства – особа, яку не було встановлено в ході розслідування, – створив організовану групу, до якої залучив щонайменше чотирьох громадян України та одного громадянина Латвії.

Він хотів помститися прикордоннику за припинення незаконного обігу підакцизних товарів, а також домогтися того, щоб надалі ніхто не перешкоджав незаконному обігу цих товарів та їхньому ввезенню до Латвії.

Обвинуваченому було доручено знайти двох осіб, які мали вбити прикордонника, та організувати їхнє прибуття з України до Литви. Він знайшов цих людей і пообіцяв їм винагороду. У жовтні 2020 року вони вирушили до Литви, де зустрілися з обвинуваченим. Він забезпечив їх житлом і грошима, а також показав фотографію прикордонника і пояснив, що зображену на ній людину необхідно вбити. Після цього за вказівкою обвинуваченого ці особи вирушили до Латвії.

У листопаді 2020 року в Даугавпілсі нападники підстерегли прикордонника, який їхав на велосипеді з дому. Один із них розпорошив прикордоннику в очі сльозогінний газ, а інший ударив його кувалдою по голові.

Потерпілому вдалося втекти, тому нападники не змогли довести свій злочинний задум до кінця через обставини, що не залежали від їхньої волі. Прикордоннику було заподіяно тілесні ушкодження.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 жовтня агресивно налаштовані озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовцям, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках все ж проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Відповідальність за інцидент взяло на себе раніше маловідоме угруповання "Чорні руси".

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.