В Латвии украинца будут судить за покушение на убийство пограничника

В Латвии в Латгальский районный суд передано уголовное дело, в котором гражданин Украины обвиняется в покушении на убийство должностного лица Государственной пограничной службы в составе организованной группы в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Заказчик убийства – лицо, личность которого не была установлена в ходе расследования, – создал организованную группу, в которую привлек как минимум четырех граждан Украины и одного гражданина Латвии.

Он хотел отомстить пограничнику за пресечение незаконного оборота подакцизных товаров, а также добиться того, чтобы в дальнейшем никто не препятствовал незаконному обороту этих товаров и их ввозу в Латвию.

Обвиняемому было поручено найти двух человек, которые должны были убить пограничника, и организовать их прибытие из Украины в Литву. Он нашел этих людей и пообещал им вознаграждение. В октябре 2020 года они отправились в Литву, где встретились с обвиняемым. Он обеспечил их жильем и деньгами, а также показал фотографию пограничника и объяснил, что изображенного на ней человека необходимо убить. После этого по указанию обвиняемого эти лица отправились в Латвию.

В ноябре 2020 года в Даугавпилсе нападавшие подкараулили пограничника, который ехал на велосипеде из дома. Один из них распылил пограничнику в глаза слезоточивый газ, а другой ударил его кувалдой по голове.

Потерпевшему удалось сбежать, поэтому нападавшие не смогли довести свой преступный замысел до конца по независящим от них обстоятельствам. Пограничнику были причинены телесные повреждения.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября агрессивно настроенные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Лица, сопровождавшие мигрантов, угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Через несколько часов люди в масках всё же проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее малоизвестная группировка "Чёрные русы".

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.