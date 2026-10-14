СМИ: польская полиция по ошибке отпустила предполагаемых диверсантов на объекте Starlink

Двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Мазовецком воеводстве, польская полиция допросила на следующий день после инцидента, но им разрешили уйти.

Об этом стало известно газете Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Как сообщает издание, 24 сентября местный участковый проверил мужчин примерно в 10 километрах от места поджога. В полицию обратились жители, обеспокоенные их присутствием.

Один из турок якобы предоставил ложные личные данные. Несмотря на сомнения относительно документов, обоим разрешили уйти.

"Во время проверки документов не было оснований для задержания мужчин", – сообщила газете полиция. Неофициально правоохранители объясняли, что тогда также рассматривалась версия самовозгорания на станции Starlink.

По данным газеты, мужчины впоследствии уехали на такси в Варшаву. У них была мокрая, грязная одежда, и они утверждали, что ночевали в лесу.

Водитель записал их разговор. После перевода в нём были обнаружены слова об "операции", "базе" и "спутнике". С подозреваемыми также связали следы отпечатков пальцев.

Спустя почти три недели, 12 октября, было объявлено о задержании двух граждан Турции на территории Германии. Как сообщило Министерство внутренних дел и администрации, основанием для этого послужили материалы, подготовленные польской полицией, Агентством внутренней безопасности (ABW) и прокуратурой, а также ранее выданные европейские ордера на арест.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польской деревне Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.