Як проросійський прем’єр Болгарії може отримати свого президента і які це створить проблеми

25 жовтня у Болгарії – перший тур президентських виборів.

Головні конкуренти: Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, а також проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Йотова – колишня заступниця проросійського експрезидента, а нині прем'єра, Румена Радева. Перемога провладної кандидатки дозволить Болгарії йти шляхом орбанівської Угорщини – з посиленням авторитарних тенденцій, захистом інтересів РФ та антиєвропейськими кампаніями.

Натомість перемога опозиціонера хоч і не гарантує швидкого розвороту Болгарії, все ж дає шанс на нього у не дуже віддаленій перспективі.

Про передвиборчі розклади і виклики для України та ЄС – в статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Майже союзник Кремля: як вибори у Болгарії можуть зміцнити владу проросійського Радева. Далі – стислий її виклад.

З 2021 року Болгарія перебувала в стані постійної політичної турбулентності.

У 2026-му втомою виборця від постійної каруселі виборів скористався тогочасний президент – Румен Радев.

Він дочасно подав у відставку з президентської посади (так чи інакше восени збігав останній термін його президентства) і, спираючись на високий рівень підтримки, організував власний похід на дострокові парламентські вибори.

На них у квітні цього року нова політична сила вже експрезидента "Прогресивна Болгарія" здобула 131 з 240 мандатів і повністю перевернула баланс сил на політичній арені країни на свою користь.

За майже пів року перебування при владі уряд Румена Радева та "Прогресивна Болгарія" продемонстрували багато дивних і відверто авторитарних дій. В межах парламенту, майже одразу після формування фракцій, політична сила почала цементувати владу та обмежувати права опозиції.

Фактично погрожуючи ветувати увесь пакет санкцій ЄС проти Росії, уряд Радева підхопив естафету в угорського експрем’єра Віктора Орбана, який втратив владу і вже не міг прислужитися Росії.

Софія домоглася зняття санкцій з патріарха Кирила та ексголови "Лукойлу" Вагіта Алекперова.

Також на території Болгарії було згорнуто важливе будівництво заводів Rheinmetall з виробництва пороху та боєприпасів – буцімто через недостатню кількість грошей у бюджеті.

Не менш показовими стали й кейси поведінки уряду Радева стосовно України.

14 липня прем’єр-міністр Румен Радев відмовився брати участь у "коаліції охочих", а пізніше заявив, що міністерка закордонних справ Болгарії не підписувала в Києві 15 липня під час саміту формату "Україна – Південно-Східна Європа" спільну декларацію, за якою сторони визнали важливість роботи цієї коаліції як ефективного механізму підтримки України.

Історія повторилась у Нью-Йорку цього вересня з президенткою Іліяною Йотовою, коли Болгарія, за словами головної дипломатки ЄС Каї Каллас, доєдналась до підписання спільної заяви про повну солідарність з Україною у війні проти РФ – але невдовзі Йотова заявила, що нічого не підписувала.

Головними претендентами на цих виборах (болгари одночасно обирають президента та віцепрезидента) є дві пари: вже згадувана Іліяна Йотова з Кирилом Вилчевим проти опозиціонерів Андрея Гюрова та Георгі Кандева.

Останні соціологічні опитування демонструють таку картину: дует Йотової з Вилчевим отримує 44-47%, тоді як Гюров і Кандев – 24-26%.

За сценарієм, який поки що видається більш імовірним, Іліяна Йотова переможе на виборах.

У такому випадку Румен Радев отримає більше важелів для посилення своєї одноосібної влади, блокування пакетів санкцій ЄС, а також для політичних заяв, які ставитимуть під питання солідарність Софії з ЄС та НАТО. Щоправда, повного виходу Болгарії з них поки що очікувати не варто.

Водночас результати виборів можуть принести сенсацію – за інформацією "Алфа Рисърч" близько 30% виборців можуть змінити свій голос в день виборів.

Та навіть якщо президентом оберуть Гюрова, зовнішня політика Болгарії залишиться проросійською. Щоправда, прозахідний президент матиме інструментарій для стримування авторитарних трендів, які демонструє Радев.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша Майже союзник Кремля: як вибори у Болгарії можуть зміцнити владу проросійського Радева.