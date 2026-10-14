Как пророссийский премьер Болгарии может получить своего президента и какие проблемы это создаст

25 октября в Болгарии состоится первый тур президентских выборов.

Главные конкуренты: Илияна Йотова, которая в настоящее время временно исполняет обязанности президента, а также проукраинский экс-глава правительства Андрей Гюров.

Йотова – бывшая заместительница пророссийского экс-президента, а ныне премьера, Румена Радева. Победа проправительственной кандидатки позволит Болгарии идти по пути "орбановской" Венгрии – с усилением авторитарных тенденций, защитой интересов РФ и антиевропейскими кампаниями.

А вот победа оппозиционера, хотя и не гарантирует быстрого разворота Болгарии, все же дает шанс на него в не слишком отдаленной перспективе.

О предвыборных раскладах и вызовах для Украины и ЕС – в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма" Почти союзник Кремля: как выборы в Болгарии могут укрепить власть пророссийского Радева. Далее – краткое изложение статьи.

С 2021-го Болгария пребывала в состоянии постоянной политической нестабильности.

В 2026 году тогдашний президент Румен Радев воспользовался усталостью избирателей от постоянной "карусели" выборов.

Он досрочно подал в отставку с президентского поста (осенью истекал последний срок его президентства) и, опираясь на высокий уровень поддержки, организовал собственную кампанию на досрочных парламентских выборах.

На них в апреле этого года новая политическая сила бывшего президента "Прогрессивная Болгария" получила 131 из 240 мандатов и полностью перевернула баланс сил на политической арене страны в свою пользу.

За почти полгода пребывания у власти правительство Румена Радева и "Прогрессивная Болгария" продемонстрировали множество странных и откровенно авторитарных действий. В парламенте, почти сразу после формирования фракций, политическая сила начала укреплять власть и ограничивать права оппозиции.

Фактически угрожая наложить вето на весь пакет санкций ЕС против России, правительство Радева подхватило эстафету у венгерского экс-премьера Виктора Орбана, который утратил власть и уже не мог служить интересам РФ.

София добилась снятия санкций с патриарха Кирилла и бывшего главы "Лукойла" Вагита Алекперова.

Также на территории Болгарии было свернуто важное строительство заводов Rheinmetall по производству пороха и боеприпасов – якобы из-за недостаточного количества денег в бюджете.

Не менее показательными стали и примеры поведения правительства Радева в отношении Украины.

14 июля премьер Румен Радев отказался участвовать в "коалиции желающих", а позже заявил, что министр иностранных дел Болгарии не подписывала в Киеве 15 июля во время саммита формата "Украина – Юго-Восточная Европа" совместную декларацию, в которой стороны признали важность работы этой коалиции как эффективного механизма поддержки Украины.

История повторилась в Нью-Йорке в сентябре этого года с президентом Илианой Йотовой, когда Болгария, по словам главы дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас, присоединилась к подписанию совместного заявления о полной солидарности с Украиной в войне против РФ – но вскоре Йотова заявила, что ничего не подписывала.

Главными претендентами на этих выборах (болгары одновременно выбирают президента и вице-президента) являются две пары: уже упомянутая Илиана Йотова с Кириллом Вилчевым против оппозиционеров Андрея Гюрова и Георгия Кандева.

Последние социологические опросы показывают следующую картину: дуэт Йотовой и Вилчева набирает 44-47 %, тогда как Гюров и Кандев – 24-26 %.

Пока кажется более вероятным сценарий, в котором Йотова побеждает.

В таком случае Румен Радев получит больше рычагов для укрепления своей единоличной власти, блокирования пакетов санкций ЕС, а также для политических заявлений, которые будут ставить под сомнение солидарность Софии с ЕС и НАТО. Правда, полного выхода Болгарии из этих организаций пока ожидать не стоит.

Но результаты выборов могут принести сенсацию – по информации "Альфа Рисерч", около 30% избирателей могут изменить свой выбор в день выборов.

Но даже если президентом изберут Гюрова, внешняя политика Болгарии останется пророссийской. Правда, прозападный президент будет располагать инструментарием для сдерживания авторитарных тенденций, которые демонстрирует Радев.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша Почти союзник Кремля: как выборы в Болгарии могут укрепить власть пророссийского Радева.