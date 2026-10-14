Британії потрібні глибші та міцніші відносини з Євросоюзом – МЗС

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд вважає, що його країні потрібні глибші та міцніші відносини з Європейським Союзом.

Про це він сказав у розмові з Sky News, пише "Європейська правда".

Мілібенд зазначив, що Великій Британії необхідно співпрацювати з іншими країнами, оскільки вона не може розв’язати проблеми, з якими зіштовхується, самотужки.

"У цьому є європейський контекст. Знаєте, як міністр закордонних справ, який обіймав цю посаду близько трьох місяців, коли я думаю про нашу безпеку та оборону, коли я думаю про нашу торгівлю, коли я думаю про наші цінності, я вважаю, що нам дійсно потрібні глибші та міцніші відносини з Європейським Союзом", – сказав він.

На думку глави МЗС Британії, "дуже добре", що прем’єр-міністр країни Енді Бернем розпочав цю дискусію.

"Тим, хто ставиться до цього скептично, я б сказав: чи вважаємо ми, що статус-кво, те, що ми маємо зараз, добре служить нашій країні? Чи, може, ми вважаємо, що можемо досягти кращих результатів?" – додав Мілібенд.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

А 12 жовтня стало відомо, що Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада в Брюсселі.

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