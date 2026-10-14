Британии нужны более тесные и прочные отношения с Евросоюзом – МИД

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд считает, что его стране нужны более тесные и прочные отношения с Европейским Союзом.

Об этом он заявил в беседе с Sky News, пишет "Европейская правда".

Милибэнд отметил, что Великобритании необходимо сотрудничать с другими странами, поскольку она не может решить проблемы, с которыми сталкивается, в одиночку.

"Здесь есть европейский контекст. Знаете, как министр иностранных дел, занимающий эту должность около трех месяцев, когда я думаю о нашей безопасности и обороне, когда я думаю о нашей торговле, когда я думаю о наших ценностях, я считаю, что нам действительно нужны более глубокие и прочные отношения с Европейским союзом", – сказал он.

По мнению главы МИД Великобритании, "очень хорошо", что премьер-министр страны Энди Бернем начал эту дискуссию.

"Тем, кто относится к этому скептически, я бы сказал: считаем ли мы, что статус-кво, то, что у нас есть сейчас, хорошо служит нашей стране? Или, может быть, мы считаем, что можем достичь лучших результатов?" – добавил Милибэнд.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

А 12 октября стало известно, что Великобритания и Европейский Союз проведут ежегодный саммит лидеров 20 ноября в Брюсселе.

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