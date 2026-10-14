Україна контактує зі США, НАТО та SpaceX щодо обмежень в роботі Starlink

Міністерство оборони України наразі контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX і з партнерами в НАТО у зв'язку з обмеженням у роботі систем супутникового зв'язку Starlink для Сил оборони.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в оборонному відомстві, інформує "Європейська правда".

Джерела підтверджують, що SpaceX без попередження Сил оборони України, у ніч на 14 жовтня, в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів Starshield ("військовий пакет") у русі (ліміт – 160 км/год).

Таким чином, як пояснив співрозмовник, коли засіб перевищує порогову швидкість, термінал втрачає зв'язок.

Водночас на різних засобах, в різних підрозділах зв'язок зникає на різних швидкостях – від 72 до 161 км/год.

Джерела агентства заявляють, що це ускладнює роботу місій безпілотників, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, знижує можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції.

Міноборони зараз контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX і з партнерами в НАТО, а також проводить збір даних від усіх підрозділів, водночас перевіряються та здійснюються резервні канали зв'язку.

Радник президента України Володимира Зеленського раніше повідомив про те, що компанія SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

А сам Зеленський говорив, що адміністрація Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною.