Украина ведет переговоры с США, НАТО и SpaceX по поводу ограничений в работе Starlink

Министерство обороны Украины в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами, SpaceX и партнерами по НАТО в связи с ограничениями в работе систем спутниковой связи Starlink для Сил обороны.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, информирует "Европейская правда".

Источники подтверждают, что SpaceX без предупреждения Сил обороны Украины в ночь на 14 октября в одностороннем порядке ограничила работу терминалов Starshield ("военный пакет") в движении (лимит – 160 км/ч).

Таким образом, как пояснил собеседник, когда аппарат превышает пороговую скорость, терминал теряет связь.

При этом на разных аппаратах, в разных подразделениях связь пропадает при разных скоростях – от 72 до 161 км/ч.

Источники агентства заявляют, что это затрудняет работу миссий БпЛА, в частности перехватчиков и мидлстрайков, снижает возможности для фронтовой логистики, разведки и ретрансляции.

Минобороны в настоящее время поддерживает контакты с Соединёнными Штатами, SpaceX и партнёрами по НАТО, а также осуществляет сбор данных от всех подразделений; при этом проверяются и запускаются резервные каналы связи.

Советник президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщил о том, что компания SpaceX ввела для украинских военных ограничения на скорость работы терминалов Starlink во время движения.

А сам Зеленский говорил, что администрация Дональда Трампа предупредила, что может прекратить обмен разведданными с Украиной.