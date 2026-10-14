У Португалії хочуть продовжити термін декретної відпустки

У Португалії депутати, які зібралися в рамках парламентської робочої групи, схвалили спільну пропозицію щодо продовження відпустки з догляду за дитиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Згідно з цією пропозицією, батьки матимуть право на повністю оплачувану відпустку тривалістю 180 днів, якщо її буде розділено між ними, або 150 днів, якщо її візьме лише один із них.

У першому з цих випадків кожен із батьків повинен буде взяти не менше 30 днів поспіль або два періоди по 15 днів поспіль, щоб отримати допомогу в розмірі своєї повної базової заробітної плати, розрахованої органами соціального забезпечення, за період відсутності на роботі.

Як альтернатива, батьки отримуватимуть допомогу в розмірі 83% від їхньої базової заробітної плати протягом шести місяців, якщо відпустка не буде розділена.

Нова правова база створить для батьків сприятливіші умови, ніж ті, що діють наразі. Наразі повністю оплачувана відпустка охоплює лише перші 120 днів життя дитини у разі відсутності спільного використання відпустки або 150 днів, якщо батько бере 30 днів відпустки на виключній основі.

В обох випадках батьки можуть продовжити цей період ще на один місяць, хоча й із втратою доходу, оскільки в такому разі розмір допомоги становить 80% та 83% від базової суми відповідно.

Після схвалення в парламентській робочій групі текст тепер передається до парламентського комітету з питань праці, соціального забезпечення та інтеграції, а потім буде винесено на остаточне загальне голосування.

У липні минулого року Іспанія оголосила про плани надати як матерям, так і батькам додатковий тиждень відпустки після народження дитини, продовживши її таким чином до 17 тижнів.

Тим часом у Франції відклали впровадження програми, яка передбачає надання батькам відпустки по догляду за дитиною.