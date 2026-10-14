В Португалии хотят продлить срок декретного отпуска

В Португалии депутаты, собравшиеся в рамках парламентской рабочей группы, одобрили совместное предложение о продлении отпуска по уходу за ребенком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Согласно этому предложению, родители будут иметь право на полностью оплачиваемый отпуск продолжительностью 180 дней, если он будет разделен между ними, или 150 дней, если его возьмет только один из них.

В первом из этих случаев каждый из родителей должен будет взять не менее 30 дней подряд или два периода по 15 дней подряд, чтобы получить пособие в размере своей полной базовой заработной платы, рассчитанной органами социального обеспечения, за период отсутствия на работе.

В качестве альтернативы родители будут получать пособие в размере 83% от их базовой заработной платы в течение шести месяцев, если отпуск не будет разделен.

Новая правовая база создаст для родителей более благоприятные условия, чем действующие в настоящее время. В настоящее время полностью оплачиваемый отпуск охватывает лишь первые 120 дней жизни ребенка в случае отсутствия совместного использования отпуска или 150 дней, если отец берет 30 дней отпуска на исключительной основе.

В обоих случаях родители могут продлить этот период еще на один месяц, хотя и с потерей дохода, поскольку в таком случае размер пособия составляет 80% и 83% от базовой суммы соответственно.

После одобрения в парламентской рабочей группе текст теперь передается в парламентский комитет по вопросам труда, социального обеспечения и интеграции, а затем будет вынесен на окончательное общее голосование.

В июле прошлого года Испания объявила о планах предоставить как матерям, так и отцам дополнительную неделю отпуска после рождения ребенка, продлив его таким образом до 17 недель.

Между тем во Франции отложили внедрение программы, предусматривающей предоставление родителям отпуска по уходу за ребенком.