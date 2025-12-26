У Франції відклали впровадження декретної відпустки для батьків

У Франції відклали впровадження програми, яка передбачає надання батькам відпустки по догляду за дитиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У середині грудня у французькому уряді пообіцяли "якнайшвидше" запровадити цю нову відпустку.

Однак у п'ятницю Міністерство охорони здоров'я повідомило, що ця нова система, передбачена для батьків, буде впроваджена з липня 2026 року.

Нова програма доповнює відпустки по вагітності та батьківству, а рівень компенсації за нею вищий, ніж за чинною відпусткою по догляду за дитиною, яка також залишається в силі.

У липні Іспанія оголосила про плани надати як матерям, так і батькам додатковий тиждень відпустки після народження дитини, продовживши її таким чином до 17 тижнів.

А у січні німецький Бундестаг ухвалив закон, який поширює дію декретної відпустки на жінок, у яких стався викидень після 13 тижнів вагітності.