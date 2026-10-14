На грецькому острові потік води змив автомобіль, водій загинув

У середу, 14 жовтня, на грецькому острові Родос загинув чоловік після того, як потік води змив його автомобіль на пляж.

Про це заявила берегова охорона Греції, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Тіло 62-річного чоловіка знайшли поблизу невеликого приморського селища, розташованого приблизно за 30 кілометрів від міста Родос.

Як зазначається, через негоду потік води також змив чотири автомобілі.

🚨 Severe flooding has triggered a 112 emergency alert on the Greek island of Rhodes. Authorities advise restricting travel to essential journeys only. The Archangelos–Malona road is closed, Faliraki buses are cancelled, and rescue teams are active. https://t.co/hqeJZwCKWy – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2026

Влада порадила мешканцям Родосу та інших островів Егейського моря обмежити поїздки, оскільки сильні дощі затопили вулиці та спричинили розлив річок.

На початку місяця в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.

У середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.