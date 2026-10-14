Укр Рус Eng

На грецькому острові потік води змив автомобіль, водій загинув

Відео
Новини — Середа, 14 жовтня 2026, 16:30 — Уляна Кричковська-Богданова

У середу, 14 жовтня, на грецькому острові Родос загинув чоловік після того, як потік води змив його автомобіль на пляж.

Про це заявила берегова охорона Греції, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Тіло 62-річного чоловіка знайшли поблизу невеликого приморського селища, розташованого приблизно за 30 кілометрів від міста Родос.

Як зазначається, через негоду потік води також змив чотири автомобілі.

Влада порадила мешканцям Родосу та інших островів Егейського моря обмежити поїздки, оскільки сильні дощі затопили вулиці та спричинили розлив річок.

На початку місяця в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати. 

У середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція клімат інциденти
Реклама: