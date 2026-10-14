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На греческом острове поток воды смыл автомобиль, водитель погиб

Новости — Среда, 14 октября 2026, 16:30 — Уляна Кричковская-Богданова

В среду, 14 октября, на греческом острове Родос погиб мужчина после того, как поток воды смыл его автомобиль на пляж.

Об этом сообщила береговая охрана Греции, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Тело 62-летнего мужчины нашли вблизи небольшого приморского поселка, расположенного примерно в 30 километрах от города Родос.

Как отмечается, из-за непогоды поток воды также смыл четыре автомобиля.

Власти посоветовали жителям Родоса и других островов Эгейского моря ограничить поездки, поскольку сильные дожди затопили улицы и привели к разливу рек.

В начале месяца в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.

В середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.

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