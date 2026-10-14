На греческом острове поток воды смыл автомобиль, водитель погиб

В среду, 14 октября, на греческом острове Родос погиб мужчина после того, как поток воды смыл его автомобиль на пляж.

Об этом сообщила береговая охрана Греции, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Тело 62-летнего мужчины нашли вблизи небольшого приморского поселка, расположенного примерно в 30 километрах от города Родос.

Как отмечается, из-за непогоды поток воды также смыл четыре автомобиля.

🚨 Severe flooding has triggered a 112 emergency alert on the Greek island of Rhodes. Authorities advise restricting travel to essential journeys only. The Archangelos–Malona road is closed, Faliraki buses are cancelled, and rescue teams are active. https://t.co/hqeJZwCKWy – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2026

Власти посоветовали жителям Родоса и других островов Эгейского моря ограничить поездки, поскольку сильные дожди затопили улицы и привели к разливу рек.

В начале месяца в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.

В середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.