Швейцарія пояснила передачу її бізнесменами коштовних дарунків Трампу

Державна секретарка та голова державного секретаріату Швейцарії з економічних питань Елен Будлігер Артіеда заявила, що подарунки, які швейцарські представники вручили американському президенту Дональду Трампу минулого року, призначалися американському народу.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Артіеда заявила, що вручення у Білому домі настільного годинника Rolex та золотого злитка з гравіюванням не було незаконним.

"Це подарунок американському народу – він належним чином зареєстрований у Білому домі, і якщо все піде добре, він потрапить до президентської бібліотеки. Це ініціатива приватного сектору, але я впевнена, що вони не вийшли за межі закону", – сказала вона.

Предмети, доставлені в Овальний кабінет у листопаді минулого року діловою делегацією, яка прагнула отримати полегшення від обтяжливих мит Трампа, стали предметом загальнонаціональної полеміки у Швейцарії.

Законодавці подали кримінальні скарги з вимогою розслідування можливого підкупу, і найближчим часом очікується парламентський звіт з цього питання.

"Ці бізнес-лідери запевнили мене, що їхні служби з дотримання норм провели перевірку цього питання. Швейцарський уряд нічого не дарував. Гадаю, це найголовніше", – запевнила Артіеда.

На початку серпня Трамп оголосив про запровадження 39-відсоткового тарифу на швейцарський імпорт – суттєво вищого, ніж, приміром, для Європейського Союзу.

Це оголошення застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі зі Штатами.

Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні минулого року обвалився на понад 50%.

14 листопада Федеральна рада Швейцарії повідомила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари.