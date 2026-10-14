Швейцария объяснила передачу ее бизнесменами дорогостоящих подарков Трампу

Государственный секретарь и глава Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам Элен Будлигер Артиеда заявила, что подарки, которые швейцарские представители вручили американскому президенту Дональду Трампу в прошлом году, предназначались американскому народу.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Артиеда заявила, что вручение в Белом доме настольных часов Rolex и золотого слитка с гравировкой не было незаконным.

"Это подарок американскому народу – он должным образом зарегистрирован в Белом доме, и если всё пойдёт хорошо, он попадёт в президентскую библиотеку. Это инициатива частного сектора, но я уверена, что они не вышли за рамки закона", – сказала она.

Предметы, доставленные в Овальный кабинет в ноябре прошлого года деловой делегацией, стремившейся получить облегчение от обременительных пошлин Трампа, стали предметом общенациональной полемики в Швейцарии.

Законодатели подали уголовные жалобы с требованием расследования возможного подкупа, и в ближайшее время ожидается парламентский отчет по этому вопросу.

"Эти бизнес-лидеры заверили меня, что их службы по соблюдению норм провели проверку этого вопроса. Швейцарское правительство ничего не дарило. Думаю, это самое главное", – заверила Артиеда.

В начале августа Трамп объявил о введении 39-процентной пошлины на швейцарский импорт – значительно более высокой, чем, например, для Европейского Союза.

Это объявление застало Швейцарию врасплох: страна считала, что ей удалось договориться о более выгодных условиях торговли с США.

В результате некоторые швейцарские компании сразу же приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре прошлого года обрушился более чем на 50%.

14 ноября Федеральный совет Швейцарии сообщил о достижении договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары.