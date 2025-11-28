Прокуратура Швейцарії перевірить скаргу щодо бізнесменів, які передали дарунки Трампу

Генеральна прокуратура Швейцарії перевірить скаргу політиків щодо настільного годинника Rolex та гравірованого золотого злитка, подарованих президенту США Дональду Трампу бізнесменами незадовго до того, як він погодився знизити мита на експорт країни.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Двоє швейцарських депутатів, Грета Гісін і Рафаель Махайм, закликали Генеральну прокуратуру розслідувати, чи не є ці подарунки хабарем іноземним посадовцям, згідно з листом від 26 листопада.

Золотий злиток коштував щонайменше 100 тисяч швейцарських франків ($124 тисяч), а годинник міг коштувати до 25 тисяч франків.

Генеральна прокуратура підтвердила отримання цієї скарги та двох інших щодо цієї справи, всі подані проти "невідомих осіб". Прокуратура заявила, що розгляне їх, як і будь-яку іншу скаргу, але підкреслила, що це не означає, що розслідування розпочато.

"Пересічна людина справедливо ставить під сумнів законність цих подарунків, запропонованих американському президенту, щоб змусити його розблокувати файл торгових переговорів", – йдеться в листі.

На початку серпня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 39-відсоткового тарифу на швейцарський імпорт – суттєво вищого, ніж, приміром, для Європейського Союзу.

Це оголошення застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі зі Штатами.

Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.

14 листопада Федеральна рада Швейцарії повідомила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари.