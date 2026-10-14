Румунія та Болгарія домовилися про глибшу співпрацю з протидії атакам дронів у Чорному морі

Румунія та Болгарія домовилися поглибити співпрацю щодо протидії дронам і безпеки комерційного судноплавства у Чорному морі.

Про це написав президент Румунії Нікушор Дан на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Про це Нікушор Дан домовився з президенткою Болгарії Іліяною Йотовою під час телефонної розмови.

"Ми домовилися, що Румунія та Болгарія тісно співпрацюватимуть, щоб просувати сильніші заходи протидії дронам у межах ЄС та НАТО з метою забезпечення безпечного комерційного судноплавства в Чорному морі", – написав президент Румунії.

Йшлося про нещодавню атаку дронів на комерційні судна в Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії, а також інших інцидентів, що вплинули на судноплавство та інфраструктуру в румунських водах.

"Ці атаки дронів є прямими наслідками війни агресії Росії проти України та становлять загрозу не лише судноплавству в нашому регіоні, але й життєво важливим сільськогосподарським поставкам на інші континенти", – додав Дан.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев 13 жовтня вранці повідомив про черговий напад дронів на два судна поблизу болгарського узбережжя. Одне судно затонуло, 11 моряків зникли безвісти.

Радев скликав екстрене засідання Ради безпеки при Раді міністрів та викликав на розмову посла Росії.

Європейська рада на саміті 15-16 жовтня збирається виголосити окреме засудження нещодавніх атак на цивільне судноплавство у виключних економічних зонах Болгарії та Румунії в Чорному морі.