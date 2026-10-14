Румыния и Болгария договорились о тесном сотрудничестве с противодействия атакам дронов в Чёрном море

Румыния и Болгария договорились углубить сотрудничество в сфере противодействия дронам и обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море.

Об этом написал президент Румынии Никушор Дан в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Об этом Никушор Дан договорился с президентом Болгарии Илианой Йотовой в ходе телефонного разговора.

"Мы договорились, что Румыния и Болгария будут тесно сотрудничать, чтобы продвигать более жесткие меры противодействия дронам в рамках ЕС и НАТО с целью обеспечения безопасного коммерческого судоходства в Черном море", – написал президент Румынии.

Речь шла о недавней атаке дронов на коммерческие суда в Чёрном море у побережья Болгарии, а также о других инцидентах, повлиявших на судоходство и инфраструктуру в румынских водах.

"Эти атаки дронов являются прямыми последствиями агрессивной войны России против Украины и представляют угрозу не только судоходству в нашем регионе, но и жизненно важным сельскохозяйственным поставкам на другие континенты", – добавил Дан.

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев 13 октября утром сообщил об очередном нападении дронов на два судна вблизи болгарского побережья. Одно судно затонуло, 11 моряков пропали без вести.

Радев созвал экстренное заседание Совета безопасности при Совете министров и вызвал на беседу посла России.

Европейский совет на саммите 15–16 октября намерен выступить с отдельным осуждением недавних атак на гражданское судоходство в исключительных экономических зонах Болгарии и Румынии в Чёрном море.