До висновків Євроради додали засудження атак у морських зонах Болгарії та Румунії

До проєкту висновків саміту Європейської ради 15-16 жовтня додали окреме засудження нещодавніх атак на цивільне судноплавство у виключних економічних зонах Болгарії та Румунії в Чорному морі.

Про це йдеться в оновленій редакції проєкту висновків саміту Європейської ради від 13 жовтня, з якою ознайомилася кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі.

Положення про атаки у виключних економічних зонах Болгарії та Румунії було додано до проєкту висновків 13 жовтня після засідання Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі. У попередній редакції документа цього положення не було.

"Напади на цивільне судноплавство, включно з торговельними і комерційними суднами, як-от нещодавні атаки у виключних економічних зонах Болгарії та Румунії у Чорному морі, є неприйнятними та становлять серйозне порушення міжнародного та морського права, включно з Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS)", – йдеться у проєкті документа.

У висновках також планують наголосити, що Росія, атакуючи українську сільськогосподарську інфраструктуру, порти Чорного моря та Дунаю, пункти пропуску, експортну інфраструктуру та судна, а також блокуючи судноплавні шляхи і знищуючи зерносховища, "знову використовує продовольство як зброю" та підриває глобальну продовольчу безпеку, зокрема в Африці, Азії та на Близькому Сході.

Щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, Європейська рада планує закликати до негайного відновлення безпечного проходу для суден із зерновими вантажами у Чорному морі.

Також лідери ЄС планують нагадати про важливість подальшого зміцнення "шляхів солідарності" між ЄС та Україною.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська Рада також закличе посилити візові вимоги щодо громадян Росії.

Також Європейська рада також "висловить жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального".

Під час засідання Європейської ради 15-16 жовтня не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України, також на порядку денному лідерів ЄС немає питання щодо можливості використання заморожених активів РФ, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії.

Нагадаємо, розгляд "українського питання" під час засідання Європейської ради в Брюсселі запланований на 16 жовтня, очікується присутність президента України Володимира Зеленського.