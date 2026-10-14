У Франції затримали майже 8 тисяч демонстрантів під час протестів старшокласників

За даними Міністерства юстиції Франції, з початку протестів старшокласників під варту було взято майже 8 тисяч осіб.

Про це пише BFMTV із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Мін’юст Франції зазначив, що 26 людей було поміщено під варту до судового розгляду. Також повідомляється, що 85% з 7950 затримання поліцією стосувалися неповнолітніх.

Дані свідчать, що поліція затримала 1177 дорослих та 6773 неповнолітніх. Також зазначається, що під час протестів 149 співробітників Міністерства національної освіти отримали поранення

Під час свого виступу в рамках години запитань у Сенаті в середу, 14 жовтня, прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що з початку руху старшокласників постраждали "937 поліцейських і жандармів".

За його словами, також постраждали 248 учнів, "часто в умовах міських заворушень".

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що старшокласників-учасників протестів "використовують" політичні сили напередодні президентських виборів у країні, які відбудуться у квітні 2027 року.

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