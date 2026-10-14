Макрон: політичні сили використовують протестувальників-старшокласників

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що старшокласників-учасників протестів "використовують" політичні сили напередодні президентських виборів у країні, які відбудуться у квітні 2027 року.

Заяву французького президента навела речниця Мод Брежон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами речниці, Макрон доручив уряду протягом кількох тижнів підготувати "конкретні заходи" у відповідь на заворушення серед учнів середніх шкіл.

Вона виступила після того, як президент провів щотижневу нараду зі своїм кабінетом міністрів, на наступний день після загальнонаціональних демонстрацій солідарності, які продемонстрували значну підтримку студентів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у вівторок на демонстраціях у Парижі та інших містах взяли участь 161 500 осіб. Профспілки, які організовували мітинги, оцінюють цю цифру в 480 тисяч осіб.

На периферії маршів у Парижі та Ліоні спалахнули окремі випадки насильства, у відповідь на які поліція застосувала сльозогінний газ.

Брежон сказала, що на засіданні уряду Макрон "підкреслив, що у молоді є обґрунтовані побоювання, але зазначив, що ними зловживають у політичних цілях і перетворюють їхні протести на міські заворушення".

Нагадаємо, раніше повідомляли про майже 7 тисяч затриманих під час протестів французьких старшокласників із середини вересня.

13 жовтня до протестів долучилася шведська активістка Грета Тунберг.

А 7 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників.

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