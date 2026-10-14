Во Франции задержали почти 8 тысяч демонстрантов во время протестов старшеклассников

По данным Министерства юстиции Франции, с начала протестов старшеклассников под стражу были взяты почти 8 тысяч человек.

Об этом пишет BFMTV со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Минюст Франции отметил, что 26 человек были помещены под стражу до судебного разбирательства. Также сообщается, что 85% из 7950 задержаний полицией касались несовершеннолетних.

Данные свидетельствуют, что полиция задержала 1177 взрослых и 6773 несовершеннолетних. Также отмечается, что во время протестов 149 сотрудников Министерства национального образования получили ранения

Во время своего выступления в рамках часа вопросов в Сенате в среду, 14 октября, премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что с начала движения старшеклассников пострадали "937 полицейских и жандармов".

По его словам, также пострадали 248 учеников, "часто в условиях городских беспорядков".

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что старшеклассников-участников протестов "используют" политические силы в преддверии президентских выборов в стране, которые состоятся в апреле 2027 года.

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