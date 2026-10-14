Бернем пообіцяв прискорену поставку британських засобів ППО для України

Велика Британія та Україна домовилися про прискорене постачання британських засобів ППО.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на Telegram, за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, пише "Європейська правда".

Ці засоби протиповітряної оборони будуть спрямовані на протидію реактивним шахедам, якими Росія атакує Україну.

"Зараз особливо важливо посилювати захист неба та забезпечувати Україну всім необхідним для захисту життів. Сьогодні є рішення про прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним шахедам", – написав Зеленський.

Перед візитом Володимир Зеленський повідомляв, що буде обговорювати з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом обмін розвідданими та доступ до Starlink.

А Бернем на початку зустрічі з Зеленським запевнив українського лідера, що підтримка України з боку його країни "не зміниться". А перед тим британський прем’єр-міністр обіцяв, що Зеленський не поїде з Лондона з "порожніми руками".