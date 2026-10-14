Зеленський обговорить із прем’єром Британії розвіддані та Starlink

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде обговорювати з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом обмін розвідданими та доступ до Starlink.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

На початку зустрічі з Бернемом Зеленський наголосив, що зазнає атак балістичними ракетами та дронами. Він наголосив, що "енергетичного перемир’я" не було.

"Сьогодні ми зазнаємо масованих атак, і шкода, що у нас також виникли певні труднощі", – сказав український президент.

Він зазначив, що хоче поспілкуватися з британським прем’єром щодо Starlink та розвідданих.

"Що я хочу обговорити з Енді – Starlink та розвіддані. Буває багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати", – сказав Зеленський.

А Бернем на початку зустрічі з Зеленським запевнив українського лідера, що підтримка України з боку його країни "не зміниться".

Радник президента України Володимира Зеленського раніше повідомив про те, що компанія SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

А сам Зеленський говорив, що адміністрація Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною.